В Зареке отключат светофоры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре светофора отключат в Тюмени 6 августа, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 8 до 12 часов обесточат объекты на ул. Щербакова в районе дома № 88 и на перекрестках с ул. 2-ой Луговой и ул. Муравленко, а также около ТРЦ "Па-На-Ма".

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков