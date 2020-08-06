  • 6 августа 20206.08.2020четверг
  • В Тюмени 25..27 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Судебные приставы проверили тюменских таксистов

Общество, 13:25 06 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 50 автомобилей такси проверили в Тюмени судебные приставы 5 августа в ходе рейда по должникам, сообщает региональное управление федеральной службы судебных приставов.

Одному из таксистов пришлось вызывать на место собственника арендованного автомобиля. В его отношении возбуждено 50 исполнительных производств за нарушение ПДД. Должник прибыл и безотлагательно оплатил 110 тыс. рублей, а таксист продолжил свою работу.

Один из автомобилей приставы арестовали за долги собственницы по неоплаченным кредитам и коммунальным платежам в 200 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# судебные приставы , такси

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:09 06.08.2020Добровольцы из разных городов России провели экспедицию на острове Вилькицкого
13:47 06.08.2020В центре "Мой бизнес" оказывают комплексные консультации
13:36 06.08.2020Более шести тысяч зрителей увидели Тюмень глазами блогера-миллионника
13:25 06.08.2020Судебные приставы проверили тюменских таксистов