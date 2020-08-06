Судебные приставы проверили тюменских таксистов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 50 автомобилей такси проверили в Тюмени судебные приставы 5 августа в ходе рейда по должникам, сообщает региональное управление федеральной службы судебных приставов.

Одному из таксистов пришлось вызывать на место собственника арендованного автомобиля. В его отношении возбуждено 50 исполнительных производств за нарушение ПДД. Должник прибыл и безотлагательно оплатил 110 тыс. рублей, а таксист продолжил свою работу.

Один из автомобилей приставы арестовали за долги собственницы по неоплаченным кредитам и коммунальным платежам в 200 тыс. рублей.