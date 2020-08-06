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Добровольцы из разных городов России провели экспедицию на острове Вилькицкого

Общество, 14:09 06 августа 2020

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова в Instagram

18 добровольцев из разных городов Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Республики Коми, Калуги, Свердловской области и Крыма провели экологическую экспедицию на острове Вилькицкого.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"На острове они очистили еще 43 гектара, подготовили к вывозу 130 тонн металла — 800 бочек из под ГСМ, 200 труб и ещё пять километров труб. Ребята привезли из экспедиции пробы почвы и воды, по которым экологи продолжают наблюдать как восстанавливается природа острова", - сказал он.

Волонтеры о время экоэкспедиции не только хорошо поработали, но и сыграли в волейбол на побережье Карского моря, увидели белых мишек.

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"Осталось ещë чуть-чуть – в следующем сезоне планируем завершить "генеральную уборку" Вилькицкого", - заключил Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева

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# волонтеры , остров Вилькицкого , Ямал

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