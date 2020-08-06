Тюменец Иван Якимушкин готовится к лыжному сезону на сборе в Приэльбрусье

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Иван Якимушкин продолжает подготовку к новому сезону в составе группы Олега Перевозчикова, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Команда начала тренировочный сбор в п. Терскол в Приэльбрусье. Все спортсмены здоровы и планомерно готовятся к соревновательному сезону и чемпионату мира 2021 года в Оберстдорфе.

В группу Олега Перевозчикова входят восемь человек. Вместе с Якимушкиным тренируются лыжники из Татарстана, Красноярского края, Московской области и Республики Коми.