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Тюменец Иван Якимушкин готовится к лыжному сезону на сборе в Приэльбрусье

Спорт, 14:20 06 августа 2020

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Тюменский лыжник Иван Якимушкин продолжает подготовку к новому сезону в составе группы Олега Перевозчикова, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Команда начала тренировочный сбор в п. Терскол в Приэльбрусье. Все спортсмены здоровы и планомерно готовятся к соревновательному сезону и чемпионату мира 2021 года в Оберстдорфе.

В группу Олега Перевозчикова входят восемь человек. Вместе с Якимушкиным тренируются лыжники из Татарстана, Красноярского края, Московской области и Республики Коми.

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# Иван Якимушкин , лыжные гонки

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