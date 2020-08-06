Игровые площадки на асфальте организовали голышмановские волонтеры

| Фото: Праздник в каждый двор Голышманово во ВКонтакте | Фото: Праздник в каждый двор Голышманово во ВКонтакте

Игровые площадки на асфальте организовали во дворах многоквартирных домов Голышманово волонтеры под руководством куратора Екатерины Коробцовой.

Проект "Праздник в каждый двор" они реализуют третий год. В этот раз в связи с пандемией коронавирусной инфекции активный отдых для детей пришлось немного переформатировать. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила куратор проекта, многодетная мать Екатерина Коробцова.

"Режим повышенной готовности внес коррективы в нашу работу. Поэтому, мы решили, что создать условия для игр детей без присутствия вожатых-волонтеров. Стали рисовать во дворах многоквартирных домов твистеры, классики, змейки, лабиринты – игровые площадки на асфальте. Нарисовали уже три таких площадки, на каждой есть главный герой – мультяшный персонаж – Губка Боб, миньоны, Смешарики", - говорит она.

За два года реализации игрового проекта авторы вошли в Топ-100 лучших событий Тюменской области и в каталог "72 повода полюбить Тюменскую область". Разработчики проекта ежегодно привлекают гранты, субсидии. Благодаря этому они организовали свои интернет-площадки, укрепили материальную базу.

"В 2018 году получили по итогам местного конкурса 10 тысяч рублей на реализацию проекта. В 2019 году выиграли два конкурса по предоставлению грантов: конкурс гражданских инициатив в Голышманово, получили более 30 тысяч рублей и конкурс в Тюмени "Творить добро просто", около 40 тысяч рублей. Закупили реквизит: обручи, скакалки, мячики, батут для малышей, футболки для 15 вожатых", - сказала Екатерина Коробцова.

Конкурс молодежный инициатив Голышмановского округа стартовал, на него авторы проекта "Праздник в каждый двор" заявились.

Команда проекта с нетерпением ожидает окончания режима повышенной готовности, чтобы в полной мере реализовать все направления игровых программ.

"Я прошла онлайн-обучение на международном форуме аниматоров. Получила сертификат. Одна из тем: "Безреквизитные игра" - то, что нам сейчас необходимо во дворах, чтобы меньше с детьми контактировать. Будем применять на практике как старинные игры, игры нашего детства, так и новые, современные. Хотим сделать наш проект круглогодичным", - поделилась куратор проекта Екатерина Коробцова.

Анжела Лебедева