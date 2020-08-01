Тюменская вокал-группа Sunrise выступит на концерте "Августовский бриз"
| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение
Онлайн-концерт "Августовский бриз" начнется 12 августа в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
Трансляция будет вестись из концертного зала им. Ю.А. Гуляева. Лауреат всероссийских и международных конкурсов вокально-эстрадный ансамбль Sunrise исполнит популярные эстрадные мелодии.
Увидеть выступление артистов тюменцы смогут на YouTube-канале Тюменской филармонии.