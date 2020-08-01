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Тюменская вокал-группа Sunrise выступит на концерте "Августовский бриз"

Общество, 08:12 10 августа 2020

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Онлайн-концерт "Августовский бриз" начнется 12 августа в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Трансляция будет вестись из концертного зала им. Ю.А. Гуляева. Лауреат всероссийских и международных конкурсов вокально-эстрадный ансамбль Sunrise исполнит популярные эстрадные мелодии.

Увидеть выступление артистов тюменцы смогут на YouTube-канале Тюменской филармонии.

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# концерт , музыка , прямая трансляция

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