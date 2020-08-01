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Акция "Помоги учиться дома" обеспечит нуждающихся школьников компьютерами

Общество, 09:18 11 августа 2020

АСИ | Фото: АСИ

Всероссийская акция "Помоги учиться дома" продлится до 1 сентября. Стать ее участником может любой желающий, сообщает АСИ.

Участники проекта могут передать нуждающимся семьям новый или ненужный компьютер или планшет, помочь организовать доступ в интернет или сделать денежное пожертвование на любую сумму. Оформить заявку на передачу техники или сделать пожертвование можно на сайте акции, а также позвонив по телефону горячей линии: 8-800-551-53-30.

Проект АСИ стартовал в апреле вместе с Минпросвещения и партией "Единая Россия". Он направлен на то, чтобы помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей не прерывать учебный процесс.

Во Всероссийской акции "Помоги учиться дома" приняли участие десятки компаний и тысячи граждан. Благодаря их усилиям планшеты и компьютеры для дистанционного обучения уже получили более 500 тыс. школьников и педагогов.

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# Агентство стратегических инициатив , школьники

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