Акция "Помоги учиться дома" обеспечит нуждающихся школьников компьютерами

| Фото: АСИ | Фото: АСИ

Всероссийская акция "Помоги учиться дома" продлится до 1 сентября. Стать ее участником может любой желающий, сообщает АСИ.

Участники проекта могут передать нуждающимся семьям новый или ненужный компьютер или планшет, помочь организовать доступ в интернет или сделать денежное пожертвование на любую сумму. Оформить заявку на передачу техники или сделать пожертвование можно на сайте акции, а также позвонив по телефону горячей линии: 8-800-551-53-30.

Проект АСИ стартовал в апреле вместе с Минпросвещения и партией "Единая Россия". Он направлен на то, чтобы помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей не прерывать учебный процесс.

Во Всероссийской акции "Помоги учиться дома" приняли участие десятки компаний и тысячи граждан. Благодаря их усилиям планшеты и компьютеры для дистанционного обучения уже получили более 500 тыс. школьников и педагогов.