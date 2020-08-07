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Профсоюзный мост в Тюмени станет шире

Экономика, 16:13 07 августа 2020

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Одна сторона проезжей части Профсоюзного моста в Тюмени уже отремонтирована и расширена. К работам на путепроводе длиной 350 метров по улице Алебашевской дорожные службы приступили в начале лета, сообщает городская администрация.

Главной задачей было поменять барьерные ограждения, которые за время эксплуатации пришли в негодность. Однако после обследования участка по инициативе специалистов "Тюменьгормост" в проектную документацию были внесены изменения. Для безопасности дорожного движения принято решение расширить проезжую часть путепровода.

"Максимально допустимая возможность расширения составляет 70–80 сантиметров в каждом направлении", – отметил начальник отдела текущего содержания мостов и путепроводов Владимир Нифакин.

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте ﻿

Для удобства горожан все ремонтные работы ведутся без перекрытия и приостановления дорожного движения, происходит лишь временное сужение проезжей части. Полностью завершить ремонт планируется до 25 августа.

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# мост , ремонт дорог

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