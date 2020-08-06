ФСБ задержала нелегальных торговцев оружием в Тюменской области

фото МВД ВК (архив) фото МВД ВК (архив)

116 стволов изъяли в ходе спецоперации против нелегальных оружейников в Тюменской области, Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской и Челябинской областях, сообщает ФСБ России.

Разоблачены 12 подпольных мастерских.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 5 регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - отмечается в сообщении.

Среди оружия: пулемет "РПД", автоматы "АК-74", "АКМС", "АКС-74У"; пистолеты - пулеметы "Кедр", "ППШ", "ППС", "МР-40", "РМ-63 RAK", "Uzi"; винтовки, карабины и ружья "СВД", "Мосина", "СКС", "ТОЗ", "Mauser", "CZ"; пистолеты и револьверы "П-96", "ПМ", "ТТ", "Марголина", "Форт", "Glock", "CZ", "Walther", "Beretta", "Luger", "Colt-Norinko", "Smith&Wesson", "Tanfoglio", "SIG Sauer" "Luger", "Наган", а также 8 ручных осколочных гранат "Ф-1", "РГД-5", "РГН", около 6 тыс. 500 патронов различного калибра, 10 взрывателей различных модификаций, свыше 5 кг пороха, 8 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части оружия (стволы, затворы, ударно-спусковые механизмы, барабаны), комплектующие (пули, гильзы, капсюли) для изготовления боеприпасов.

Проводятся следственные действия, назначены криминалистические экспертизы, принимаются процессуальные решения.