Пропавшую в Тюмени девочку нашли живой и невредимой
Татьяна Налимова | фото из семейного архива
9-летнюю Татьяну Налимову, пропавшую вечером 6 августа в Тюмени, нашли живой и невредимой.
Как рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, полицейские установили местонахождение девятилетней Татьяны.
"По предварительным данным, противоправных деяний в отношении нее не совершено. С законными представителями и девочкой работают сотрудники по делам несовершеннолетних", - прокомментировал он.
Татьяна Тихонова