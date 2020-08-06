  • 6 августа 20206.08.2020четверг
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пропавшую в Тюмени девочку нашли живой и невредимой

Общество, 21:51 06 августа 2020

фото из семейного архива Татьяна Налимова | фото из семейного архива

9-летнюю Татьяну Налимову, пропавшую вечером 6 августа в Тюмени, нашли живой и невредимой.

Как рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, полицейские установили местонахождение девятилетней Татьяны.

"По предварительным данным, противоправных деяний в отношении нее не совершено. С законными представителями и девочкой работают сотрудники по делам несовершеннолетних", - прокомментировал он.

Татьяна Тихонова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , детская безопасность , полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:51 06.08.2020Пропавшую в Тюмени девочку нашли живой и невредимой
20:25 06.08.2020В Тюмени разыскивают девятилетнюю девочку
19:54 06.08.2020Региональная прокуратура организовала проверку по двум ДТП с участием общественного транспорта
19:00 06.08.2020На Ямале вышли на второй этап снятия ограничений по коронавирусу