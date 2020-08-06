Пропавшую в Тюмени девочку нашли живой и невредимой

Татьяна Налимова | фото из семейного архива Татьяна Налимова | фото из семейного архива

9-летнюю Татьяну Налимову, пропавшую вечером 6 августа в Тюмени, нашли живой и невредимой.

Как рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, полицейские установили местонахождение девятилетней Татьяны.

"По предварительным данным, противоправных деяний в отношении нее не совершено. С законными представителями и девочкой работают сотрудники по делам несовершеннолетних", - прокомментировал он.

Татьяна Тихонова