Центр помощи детям с трудностями в обучении работает онлайн

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Московский центр помощи детям с трудностями в обучении организовал онлайн-платформу с 6 августа. Специалисты центра готовы оказать профессиональную поддержку всем, кто столкнулся с низкой успеваемостью школьников, проблемами с вниманием, работоспособностью, а также с речевыми нарушениями, дислексией, дисграфией, дизорфографией, дискалькулией, сообщает Министерство просвещения РФ.

Специалисты Центра проводят индивидуальные двухэтапные консультации в дистанционном режиме – 25-минутную первичную консультацию и 55-минутную встречу с логопедом, психологом или нейропсихологом.

Родители и специалисты сопровождения получают рекомендации, дорожную карту по организации психолого-педагогического сопровождения, подборку обучающих материалов для занятий с ребенком, приглашения на практические тренинги и вебинары со специалистами, а также подписку на полезные статьи, видеофильмы и другие материалы.

По международным оценкам, каждый пятый ребенок имеет признаки дислексии, дисграфии и испытывает трудности при обучении. Недостаточная информированность взрослых, а также несовершенство системы психолого-педагогической помощи могут привести таких детей к проблемам социализации, нервным расстройствам, девиантному поведению.