Тюменские врачи выявляют рак груди по уникальной методике

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый метод обследования молочных желез внедрили в работу врачи Медицинского города. Контрастная спектральная маммография позволяет быстро и эффективно оценить наличие образования и определить его характер без инвазионного вмешательства, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Такой метод исследования может выявить новообразование на стадии формирования капиллярной сети, питающей опухоль. На этом этапе более чем в 90% случаев лечение оказывается успешным.

"Контрастная спектральная маммография позволяет выявить новообразование там, где другие методы исследований бессильны. Некоторые новообразования не визуализируются ни при ультразвуковом исследовании, ни при классической маммографии, а в некоторых случаях даже при проведении магнитно-резонансной томографии. По накоплению контрастного препарата в образовании мы можем разглядеть злокачественный процесс даже за высокоплотными структурами нормальной молочной железы", - рассказал заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города Александр Прищепов.

К преимуществам можно также отнести безболезненность исследования, пониженную лучевую нагрузку и десятиминутную продолжительность проведения процедуры.

Ранняя диагностика злокачественных новообразований – основная цель регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" и нацпроекта "Здравоохранение". К 2024 году тюменские онкологи планируют достигнуть выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях не менее 63,5%. По итогам 2019 года этот показатель составил 58,7%.