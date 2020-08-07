В Уватском районе четыреста детей посещают досуговые площадки

| Фото: Детский центр "Ребячья республика" ВК | Фото: Детский центр "Ребячья республика" ВК

400 детей посещают досуговые площадки в 15 населенных пунктах Уватского района. Занятия организованы на свежем воздухе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники центра досуга и культуры организуют для школьников подвижные и интеллектуальные игры, проводят мастер-классы, викторины, устраивают выставки, вместе с детьми рисуют на асфальте, делают аппликации и оригами.

"Наша программа на площадке сформирована в виде квеста: ребята проходят испытания по станциям, а в конце получают сладкие призы. Каждый день приходят разное количество детей, но есть и “постояльцы” – таких у нас 36 человек", – рассказала управляющая творческим коллективом районного Дома культуры Евгения Васильева.

На площадках организован питьевой режим с использованием одноразовой посуды. Соблюдаются требования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: проводят термометрию и дезинфекцию мест пребывания детей и инвентаря, соблюдают масочный режим, выдерживают социальную дистанцию.

Еще одна досуговая площадка начала работу с 5 августа. Центр дополнительного образования детей и молодежи организует развлечения для ребят, проживающих на Юности Комсомольской.

Всего летом 2020 года в Уватском районе отдыхом детей занимаются 16 досуговых и 17 спортивных площадок.