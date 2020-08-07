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Рыба-кит, Конек-горбунок и Жар-птица украсили Аромашевский район

Общество, 17:41 07 августа 2020

пресс-службы Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-службы Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

Детскую площадку по мотивам сказки "Конек-горбунок" открыли в деревне Кармацкой Аромашевского района для многодетной семьи Агарковых и всех юных селян, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

У Агарковых семь детей, поэтому площадка – это отличный подарок для детей.

"Конечно, нам хотелось, чтобы у детей было место, где поиграть на улице, но о такой площадке мы даже не мечтали, малыши в восторге, а мне очень удобно, что она расположена прямо рядом с домом, можно видеть ребят из окна", - поделилась многодетная мама Анна Агаркова.

Семья уже два года живет в просторном доме, который был построен для нее единороссами.

Таким образом удалось объединить сразу два партийных проекта: "Дом для многодетной сельской семьи" и "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок". Специально для этого была разработана тематическая линейка игрового оборудования – появились горка "Рыба-кит", качалка "Конек-горбунок", скамья "Жар-птица" и другие элементы с персонажами сказки.

На площадку завезли песок, рядом установили футбольные ворота и кольцо для баскетбола. По словам главы Аромашевского района Игоря Власова, площадка будет расширена, на ней появятся новые игровые объекты. В будущем здесь развернется большой игровой комплекс для всех юных жителей деревни.

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# Аромашевский район , детская площадка , Игорь Власов , партия Единая Россия

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