Фестиваль "София" пройдет онлайн

| Фото: региональный фестиваль любительских творческих коллективов | Фото: региональный фестиваль любительских творческих коллективов

Открыт прием заявок для участия в VI Фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София". В 2020 году он пройдет в режиме онлайн.

Интернет-конкурс проходит с 1 августа по 31 октября. К участию приглашают народные творческие коллективы. Победители будут объявлены 1 ноября 2020 года.

По информации пресс-служба Тюменской облдумы, поддержку фестивалю "София" на протяжении многих лет оказывает комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

По мнению председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, сохранение самобытной национальной культуры – стратегическая задача органов власти всех уровней.

Он напомнил, что одной из задач государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", принятой в 2019 году, является сохранение историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержание освоенности сельских территорий. Сергей Корепанов отметил, что в рамках национального проекта "Культура" начата масштабная программа реконструкции сельских домов культуры, в том числе и на территории Тюменской области.

"Многие наши народные творческие коллективы стали достойной визитной карточкой региона, получили широкое признание далеко за пределами области, являются лауреатами престижных международных и всероссийских фестивалей, конкурсов и смотров, пользуются огромной популярностью, регулярно выезжают на гастроли и без них не обходится ни один праздник. Участие народных коллективов из малых городов и сельских поселений в мероприятиях всероссийского масштаба, в том числе в фестивале "София – 2020", повысит профессиональный уровень мастеров искусств, будет способствовать привлечению внимания к их творчеству и заслуженному росту популярности на своей территории",- сказал Сергей Корепанов.

Информация о фестивале размещена на сайте организатора – Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси.