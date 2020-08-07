  • 7 августа 20207.08.2020пятница
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Заводоуковске завершается приемка учреждений дошкольного образования

Общество, 14:46 07 августа 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Третий этап приемки учреждений дошкольного образования стартовал в Заводоуковском городском округе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Сотрудникам государственного пожарного надзора предстоит принять три объекта. В ходе приемки особое внимание уделяется состоянию автоматической системы противопожарной защиты, наличию, исправности первичных средств пожаротушения, техническому состоянию эвакуационных путей и выходов, размещению наглядной противопожарной агитации.

Инспекторский состав также проводит инструктажи с руководством и работниками детских садов. Всего на территории Заводоуковского городского округа находится 11 объектов дошкольного образования, восемь из них уже приняты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детские сады , Заводоуковский городской округ , приемка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:19 07.08.2020Приставы помогли ликвидировать приют для животных в тюменской квартире
15:08 07.08.2020Экскурсоводы Тобольска обсудили проблемы пешеходного маршрута в подгорной части
14:57 07.08.2020Более четырех тысяч тюменских студентов заняты в программе летнего трудоустройства
14:46 07.08.2020В Заводоуковске завершается приемка учреждений дошкольного образования