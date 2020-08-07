В Заводоуковске завершается приемка учреждений дошкольного образования

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Третий этап приемки учреждений дошкольного образования стартовал в Заводоуковском городском округе, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Сотрудникам государственного пожарного надзора предстоит принять три объекта. В ходе приемки особое внимание уделяется состоянию автоматической системы противопожарной защиты, наличию, исправности первичных средств пожаротушения, техническому состоянию эвакуационных путей и выходов, размещению наглядной противопожарной агитации.

Инспекторский состав также проводит инструктажи с руководством и работниками детских садов. Всего на территории Заводоуковского городского округа находится 11 объектов дошкольного образования, восемь из них уже приняты.