Интересы детей - в приоритете областной прокуратуры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около тысячи должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности за нарушения в области прав и законных интересов детей в Тюменской области с начала 2020 года. Всего прокуроры региона внесли боле 2 тыс. актов реагирования.

О недопустимости нарушений закона предостережены 279 лиц. По материалам прокурорских проверок органы правопорядка возбудили 23 уголовных дела.

"Интересы детей всегда находились в приоритете прокурорской деятельности. Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних - самостоятельное направление деятельности органов прокуратуры. Мы следим за реальным исполнением законодательства в этой сфере, пресекаем и предупреждаем противоправные посягательства в отношении детей", - рассказала в ходе интернет-конференции на сайте информационного агентства "Тюменская линия" старший помощник прокурора Тюменской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Анна Петрова.

Также областная прокуратура ежедневно следит за публикациями о подобных нарушениях в СМИ и социальных сетях. Если есть основания, ведомство немедленно реагирует, по выявленным фактам проводят проверки.

"Недавно в соцсетях появилась информация о затоплении центра детей-инвалидов стоками из канализации. Во время проверки прокуратура выявила нарушения в деятельности управляющей компании, приняты меры. В результате управляющая компания провела в детском центре ремонт и дезинфекцию", - рассказала Анна Петрова.

Евгения Шевцова