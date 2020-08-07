Новую многофункциональную спортплощадку получили жители Омутинского района

| Фото: ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Новую, современную многофункциональную спортивную площадку открыли на территории Ситниковской средней школы 5 августа. Средства на ее строительство освоены по национальному проекту "Образование" – 2 млн 733 тыс. рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Омутинской средней школы №2, филиала в Ситниково Алла Комарова.

Специалисты Омутинского отдела образования по инициативе жителей с. Ситниково разработали проект строительства спортплощадки у школы. В марте 2020 года программа возведения объекта была одобрена на федеральном уровне. Администрация Омутинского района провела торги, определила подрядчика. Район взял на себя расходы по закладке основы для спортплощадки. На эти цели было освоено 1 млн 168 тыс. рублей.

Подрядная организация с 25 июня по 31 июля вела монтаж оборудования, оснащения объекта, уложила искусственное покрытие. 5 августа прошло торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки.

"Мы рады появлению такой площадки, потому что заниматься физкультурой и спортом, волейболом, баскетболом, на ней смогут не только учащиеся ситниковской школы, но и детсадовцы, местные жители. Ситниковцы очень активные, много детей в селе, молодежи. Идея строительства площадки принадлежит им. Сейчас они работают над созданием в селе хоккейного корта", - рассказала Алла Комарова.

Около 200 учащихся ситниковской школы смогут совершенствовать свои спортивные навыки на новой площадке. Спорторганизаторы вовлекут в занятия молодежь и старшее поколение села.

Анжела Лебедева