Сервис "Найти солдата" поможет узнать о судьбе пропавших в годы войны

| Фото: областной поисковый центр | Фото: областной поисковый центр

Узнать о судьбе погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны солдатах смогут жители страны в рамках народного проекта "Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества". Реализует его фонд "Народный проект", в марте 2020 года проект получил президентский грант. А в апреле 2020 года была создана автоматизированная информационная система – онлайн-сервис "Найти солдата".

Как отмечают организаторы проекта, в последние годы граждане, прежде всего, молодежь, интересуются судьбой своих родственников – участников Великой Отечественной войны, погибших или пропавших без вести.

Созданный онлайн-сервис обеспечивает работу сотрудников фонда "Народный проект" и добровольцев по установлению судеб пропавших без вести защитников Отечества. В мае онлайн-сервис стал доступен для жителей России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Зарегистрировавшись на сайте poisk.proektnaroda.ru, по принципу "одного окна", можно бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника, участника Великой Отечественной войны. Если по каким-то причинам человек не сможет самостоятельно оформить запрос через сайт, то он может обратиться на горячую линию "Народного проекта" по телефону 8-800-300-68-97, операторы примут заявку на исследование боевого пути их родственника.

За последний год через сайт проекта из разных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья поступили более 25 тыс. обращений на установление судеб защитников Отечества. Тысячи семей уже получили дополнительные сведения о боевом пути своего героя, в том числе, точное место захоронения бойца.

В настоящее время ведется разработка методических рекомендаций по поиску информации о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества. Они будут состоять из нескольких разделов и описывать последовательность действий при работе с обращениями граждан. Это позволит привлечь к проекту большее количество детей и молодежи, обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и добровольцев.

В июне 2020 года Фонд "Народный проект" вошел в число социально-ориентированных некоммерческих организаций, опубликованных в реестре СО НКО Минэкономразвития РФ.