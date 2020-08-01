Новую школу в районе сквера Комсомольский в Тюмени откроют в 2022 году

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Заключен контракт на строительство школы в районе сквера Комсомольский по Московскому тракту в Тюмени. Строительство учреждения планируется завершить во втором квартале 2022 года, сообщает Главное управление строительства региона.

Здание площадью более 18 тыс. кв. м будет состоять из трех блоков, сообщающихся между собой на уровне всех этажей. Первый блок предназначен для учащихся старших классов. Во втором блоке будут располагаться административные и вспомогательные помещения, спортивный и актовый залы, библиотека. Третий блок предусмотрен для учеников младших и средних классов.

Наполняемость учебных классов составит 25 человек, кабинетов информатики - 12 человек, лингафонных кабинетов - от 12 до 25 человек, трудового обучения - 12 человек.

Проектная мощность школы составит 1 тыс. 101 учебное место. На территории школы запроектирована физкультурно-спортивная зона, где разместятся универсальная площадка для спортивных игр, спортивный комплекс ГТО, беговая дорожка, ямы для прыжков в длину.