Пространства для свободного общения создадут в колледжах региона

| Фото: Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте | Фото: Студенческий совет Тюменской области ВКонтакте

Монтаж коворкинг-зоны в рамках проекта "Точка" начнется в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса 12 августа.

"Мы шли к этому моменту несколько месяцев. 12 августа мы начинаем строительство коворкингов. Я задумал этот проект, когда учился в колледже. Очень рад, что у студентов появится место для общения и внеучебной деятельности", — рассказал руководитель проекта "Точка" и член Студсовета Тюменской области Радик Хуснутдинов.

В корпусе ссуза появятся маркерное покрытие, удобная и современная мебель, USB-розетки и пуфики для отдыха. В ремонте примет участие команда студентов учебного заведения — победителей конкурса.

Борьба за установку коворкингов развернулась в мае этого года в рамках конкурса "Точка" от Студенческого совета Тюменской области.

По итогу проекта победителями конкурса стали 3 средне специальных учебных заведения из Тюмени и 2 из Тобольска: Колледж цифровых и педагогических технологий, Тобольский медицинский колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса.

В августе в 5 ссузах Тюменской области пройдет ремонт и обустройство пространств, а в сентябре планируется торжественное открытие, пишет "Мегатюмень".