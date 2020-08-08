Пространства для свободного общения создадут в колледжах региона
Монтаж коворкинг-зоны в рамках проекта "Точка" начнется в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса 12 августа.
"Мы шли к этому моменту несколько месяцев. 12 августа мы начинаем строительство коворкингов. Я задумал этот проект, когда учился в колледже. Очень рад, что у студентов появится место для общения и внеучебной деятельности", — рассказал руководитель проекта "Точка" и член Студсовета Тюменской области Радик Хуснутдинов.
В корпусе ссуза появятся маркерное покрытие, удобная и современная мебель, USB-розетки и пуфики для отдыха. В ремонте примет участие команда студентов учебного заведения — победителей конкурса.
Борьба за установку коворкингов развернулась в мае этого года в рамках конкурса "Точка" от Студенческого совета Тюменской области.
По итогу проекта победителями конкурса стали 3 средне специальных учебных заведения из Тюмени и 2 из Тобольска: Колледж цифровых и педагогических технологий, Тобольский медицинский колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса.
В августе в 5 ссузах Тюменской области пройдет ремонт и обустройство пространств, а в сентябре планируется торжественное открытие, пишет "Мегатюмень".