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Про изменения в таможенном законодательстве расскажут на онлайн-семинаре

Экономика, 12:48 08 августа 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Онлайн-семинар "Изменения в таможенном законодательстве" состоится 13 августа, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Спикерами на онлайн-мероприятии выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области совместно с Уральским таможенным управлением Тюменской таможни.

Основные вопросы семинара: "Выдача разрешений на переработку товаров вне таможенной территории и внесение изменений в разрешения", "Таможенные органы, уполномоченные на совершение определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении отдельных категорий товаров" и другие.

Вопросы, которые будут рассмотрены в рамках мероприятия, вы можете направить на электронную почту ombudsmanbiz72@mail.ru, с пометкой "семинар 13 августа".

Начало трансляции 13 августа в 16 часов по ссылке.

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# онлайн , семинары , таможня

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