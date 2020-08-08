Фестиваль "Сны улиц" пройдет в новом формате

Фотоархив официальной группы ВКонтакте "Фестиваль уличных театров «Сны улиц» | Тюмень". Фотоархив официальной группы ВКонтакте "Фестиваль уличных театров «Сны улиц» | Тюмень".

Фестиваль "Сны улиц" пройдет в Тюмени и Тобольске в августе текущего года в новом формате. "Нас не встретить в Комсомольском парке и на площади у Драмтеатра. В этом году мы увидимся с вами во дворах Тюмени", - написано в анонсе мероприятия.

По словам директора театра "Мимикрия" Полины Захаровой, организаторы четко соблюдают все правила и требования проведения подобных мероприятий в период пандемии:

"Мы хотели провести давно театр - шествие в форме променада, это необычно. Для нашего города это новый формат, ведь это работа с уличным пространством. В будущем мы воплотим это, как задумывали, однако сейчас часть планов пришлось поменять", - уточнила она.

Как отмечает директор театра, на фестивале специально обученные волонтеры будут выдавать фирменные защитные маски с символикой фестиваля. Волонтеры также будут контролировать социальную дистанцию.

"Кому-то удобнее будет смотреть из окон и балконов своих квартир. Некоторые спектакли мы запустим и в онлайн-трансляции на площадках информационных партнеров", - сообщают организаторы

Кроме того, фестиваль с небольшими изменениями в программе пройдет и в Тобольске 23 августа.

Добавим, что театр "Мимикрия" появился в мае 2003 года. В его репертуаре как сценические, так и уличные постановки. "Мимикрия" - родоначальник жанра пантомимы и уличного театра в нашем регионе.

Коллектив всегда в поиске новых творческих форм. В России и за пределами страны театр знают как организатора Международного фестиваля уличных театров "Сны улиц". В этом году фестивалю исполняется 15 лет. Сейчас в официальном сообществе фестиваля во ВКонтакте 2021 участник и 1671 возможных участников фестиваля, пишет "Тюменская область сегодня".