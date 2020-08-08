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Названы самые дорогие породы кошек, которых можно купить в Тюмени

Общество, 17:21 08 августа 2020

8 августа отмечается Всемирный день кошек. Этих животных очень любят горожане и нередко выбирают их себе в качестве домашних питомцев.

По словам ветеринара Ольги Волковой, у кошек - огромное количество плюсов. Они чистоплотны, их можно содержать даже в небольшой квартире, они ненавязчивы, умеют сами себя развлекать, с ними не нужно гулять. Завести кошку очень просто: на сайтах объявлений и в соцсетях много постов, в которых люди отдают питомца бесплатно.

Взять понравившееся животное можно и в городских приютах, но если вы хотите породистого друга, то придется выложить немалую сумму.

Так, самые дорогие породы, которые можно купить в нашем регионе, - бенгальская, британская золотая шиншилла, шотландская вислоухая.

За персидского котенка, приученного к лотку, с ветпаспортом, привитого, чипированного, кастрированного, с родословной и от родителей-чемпионов просят от 10 000 до 15 000 руб, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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