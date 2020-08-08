Врачи рассказали о состоянии спасенной на улице Малыгина девушки

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени

Состояние девушки, которую спасатели вызволили из проема между домами на ул. Малыгина в Тюмени, где она застряла 7 августа, оценивается как удовлетворительное.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы областного департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая, вызов поступил в 21 час 7 минут. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 21 час 15 минут.

"После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. Врачи диагностировали сочетанную травму. В настоящее время получает все необходимое лечение в профильном отделении стационара", – заключила Анастасия Дембицкая.

Напомним, вечером 7 августа тюменские спасатели вызволяли девушку, застрявшую в проеме между домами на ул. Малыгина. Одного спастеля при помощи альпинистского снаряжения спустили в расщелину между зданиями. Другая группа спасателей приступила к демонтажу кирпичной кладки проема.

Находившийся рядом с пострадавшей спасатель "включил" девушку в аппарат для дыхания в непригодной среде, оградив ее и себя от серьезных проблем с дыханием при пылевых работах. Когда спасательная операция была завершена, девушку на жестких носилках передали медикам.

Инна Пахомова