В Тюмени спасли застрявшую между домов девушку

| Фото: ТОСЭР | Фото: ТОСЭР

Девочку-подростка, застрявшую в проеме между двух домов, освободили тюменские спасатели 7 августа.

Инцидент произошел на ул. Малыгина. Вызов поступил от единой дежурно-диспетчерской службы в 21 час 30 минут. На место выехали спасатели областной службы спасения.

"Прибыв на место, они оценили ситуацию. Одного спастеля при помощи альпинистского снаряжения опустили между домами – в расщелину, где была девушка. Он должен был контролировать ее состояние. Другая группа спасателей приступила к демонтажу кладки проема. После при помощи жестких носилок девушку транспортировали до сотрудников скорой помощи", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Работы были завершены в 23 часа 08 минут. На вид девушке примерно 15 лет. Как она оказалась в проеме, спасатели не знают.

Инна Пахомова