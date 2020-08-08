Киберпатруль: нельзя выкладывать в Интернет билеты на самолет или поезд

| Фото: Министерство транспорта РФ | Фото: Министерство транспорта РФ

Тюменцам напоминают, что выкладывать в социальные сети фотографии билетов на самолет либо поезд. О том, к чему это может привести, рассказал куратор проекта "Киберпатруль" Алексей Краев.

"Буквально вчера наблюдал у своих знакомых сторис в Инстаграме, они выложили моменты начала своего путешествия и радостно показывали билеты на самолет. На самом деле, это риск, связанный с демонстрацией персональных данных. Если говорить конкретно о билетах на самолет или поезд, нужно понимать, что на их корешках размещено достаточно большое количество личной информации — фамилия-имя, дата рейса, штрих-код. При наличии определенных программы по этому штрих-коду легко узнать различные сведения о человеке. В лучшем случае это грозит закончиться банальной шалостью. Шутник может, например, попробовать поменять ваш рейс", - уточнил он.

Если такое произошло, нужно с паспортом обратиться к авиаперевозчику. Как правило, они идут навстречу и восстанавливают данные рейса, пишет "Вслух.ру"

Помимо этого, показывая свой билет, человек сообщает о том, когда и куда улетаем и в какое время его не будет дома. То есть дает потенциальным злоумышленникам шанс этим воспользоваться.

Также будьте аккуратны с пересылкой сканов документов в почте или соцсетях, потом их лучше удалять. "Если вас взломают, перепиской и копией того же паспорта могут воспользоваться аферисты", - уточнил Краев.