В тюменских селах ремонтируют детсады

Архив. Главное управление строительства Тюменской области Архив. Главное управление строительства Тюменской области

В селе Луговое Кулаковского муниципального образования произведен монтаж новой качественной кровли на крыше детского сада. Работы начались в мае, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Новая кровля заменила старую, которая стала протекать и требовала ремонта. Средства для этого - пять миллионов рублей - выделены из районного бюджета.

К концу лета завершится ремонт и в других сельских образовательных учреждениях. Так, в Червишевском детском саду "Сибирячок", благодаря ремонту удалось создать дополнительную группу. А в Андреевской школе начался масштабный капитальный ремонт. Его строители планируют завершить в августе 2021 года.