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В тюменских селах ремонтируют детсады

Общество, 13:14 09 августа 2020

Архив. Главное управление строительства Тюменской области

В селе Луговое Кулаковского муниципального образования произведен монтаж новой качественной кровли на крыше детского сада. Работы начались в мае, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Новая кровля заменила старую, которая стала протекать и требовала ремонта. Средства для этого - пять миллионов рублей - выделены из районного бюджета.

К концу лета завершится ремонт и в других сельских образовательных учреждениях. Так, в Червишевском детском саду "Сибирячок", благодаря ремонту удалось создать дополнительную группу. А в Андреевской школе начался масштабный капитальный ремонт. Его строители планируют завершить в августе 2021 года.

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