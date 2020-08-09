Стартовала образовательная программа "Тюмень: коды состояния"
Образовательную программу проекта "Тюмень: коды состояния" организует МТЦ “Космос”. Желающих ожидает погружение в технику вербатим, документальный театр и театр соучастия.
13, 17, 20 августа тюменцев ждут мастер-классы, на которых предусмотрено погружение в технику вербатим и информация о способах интервьюирования и расшифровки историй. Также подготовлены практические задания. Часть собранного материала участниками мастер-класса станет основой для спектакля "Тюмень: коды состояния".
На занятия нужно регистрироваться, пишет "Вслух.ру".