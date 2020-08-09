  • 9 августа 20209.08.2020воскресенье
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Стартовала образовательная программа "Тюмень: коды состояния"

Общество, 14:26 09 августа 2020

Образовательную программу проекта "Тюмень: коды состояния" организует МТЦ “Космос”. Желающих ожидает погружение в технику вербатим, документальный театр и театр соучастия.

13, 17, 20 августа тюменцев ждут мастер-классы, на которых предусмотрено погружение в технику вербатим и информация о способах интервьюирования и расшифровки историй. Также подготовлены практические задания. Часть собранного материала участниками мастер-класса станет основой для спектакля "Тюмень: коды состояния".

На занятия нужно регистрироваться, пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 09.08.2020Туроператоры: тюменцы не спешат на отдых в Турцию
16:07 09.08.2020Мясоеды живут дольше вегетарианцев, считают врачи
15:42 09.08.2020Тюменцев приглашают на онлайн-экскурсию о войне с Японией
14:57 09.08.2020Жителям Ишимского района напомнили об эффективности пожарных извещателей