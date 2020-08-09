Открытие Прямского взвоза состоится 14 августа

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

В уникальном для Сибири архитектурном комплекс XVII – XIX веков, Тобольском Кремле продолжается ремонт. Помимо восстановления фасадов исторических зданий, изменения водоотводов и наружного освещения, благоустроят пешеходные зоны, оборудуют смотровые площадки.

Еще одна хорошая новость: прогуливающимся туристам и горожанам будет доступен спуск по главной пешеходной дороге, которая соединяет нижний и верхний посад,

"Открытие Прямского взвоза состоится 14 августа текущего года", - анонсирует событие Тюменское музейно-просветительское объединение.

Отметим, что на этой неделе ремонт в кремле был основной темой обсуждения совещания директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер и главы Тобольска Максима Афанасьева.

Полностью работы в духовной столице Сибири на объекте культурного наследия Федерального значения завершат осенью.

"Сейчас для пеших прогулок доступна смотровая площадка с Ротондой за Тюремным замком и сад Ермака", - сообщает пресс-служба ТМПО.