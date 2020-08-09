Жителям Ишимского района напомнили об эффективности пожарных извещателей

| Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Профилактические рейды в местах проживания многодетных семей и социально-незащищенных групп населения провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ишиму и Ишимскому району. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы государственного пожарного надзора провели проверку работоспособности дымовых пожарных извещателей, побеседовали с детьми и взрослыми на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, вручили памятки.

Как отметил начальник отдела Владимир Смирнов, оснащение жилья многодетных семей, одиноко проживающих пожилых людей или инвалидов автономными пожарными извещателями, - одно из недорогих средств профилактики пожаров.

"Это несложное устройство позволяет обнаружить пожар на самых его ранних стадиях и оповестить с помощью звукового сигнала домочадцев. Громкость звукового оповещения позволяет разбудить даже крепко спящих людей", - пояснил он.