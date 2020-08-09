Тюменцев приглашают на онлайн-экскурсию о войне с Японией

| Фото: пресс-служба Музея Победы | Фото: пресс-служба Музея Победы

На виртуальную экскурсию-викторину "Дальневосточный фронт" приглашают дителей Тюменской области. Она посвящена 75-летию начала войны СССР против Японии и размещена на YouTube, сообщает пресс-служба Музея Победы.

Любителей истории ждет рассказ о ходе боевых действий на Дальнем Востоке в августе 1945 года. Во время виртуально прогулки по залам музея интернет-пользователи увидят обмундирование противоборствующих сторон, уникальные фотографии и документы времен войны, личные вещи участников событий. Видеорассказ дополнят кадры кинохроники тех лет.

Гости узнают, когда было принято решение о вступлении СССР в войну против Японии, когда и как проходила переброска войск на Восток. "Эта операция не имеет аналогов в мире. Благодаря ей мы смогли противопоставить Японии около 1,5 млн человек", - отметил экскурсовод Дмитрий Аксенов.

Гид также расскажет о силах наших союзников и противников, ходе Маньчжурской операции, десанте на остров Шумшу, освобождении Южного Сахалина. Зрители услышат о такой малоизвестной странице истории Второй мировой войны, как преступления милитаристской Японии против человечности. Узнают, что такое Отряд 731, где разрабатывали биологическое оружие и почему некоторым преступникам удалось избежать возмездия за бесчеловечные опыты над людьми.

Одновременно зрителям предложат поискать ответы на вопросы, связанные с историей советско-японской войны. Самые активные участники викторины получат призы от Музея Победы.