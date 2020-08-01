Коренные малочисленные народы региона отмечают свой праздник

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Международный день коренных народов мира отмечают 9 августа. Сегодня в мире насчитывается около 370 млн представителей коренных народов. Это 5% населения планеты. Хранители культурных традиций предков и редких языков, они расселены по всем континентам почти в 90 странах. Как правило, это малочисленные народы, которые проживают на небольших территориях — в исконной среде обитания.

В Тюменской области к территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов отнесен Уватский район. По данным областного комитета по делам национальностей, в 12 стойбищах в отдаленных труднодоступных населенных пунктах района проживают 102 представителя коренных малочисленных народов: ханты, манси и эвенки.

Всего, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в России насчитывается 47 этносов. В их составе - 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего Востока. Как меняются численность и жизнь этих народностей, выявляет перепись населения. По ее итогам определяют, какую поддержку им необходимо оказать, как сберечь их культурные обычаи, традиции, язык, особенно когда речь идет об уникальных малочисленных народах.

Например, в Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека, считающих себя чамалалами, которых относят к андийским народам Кавказа и субэтносу аварцев. Еще в XIX веке их насчитывалось не менее 3 тыс. 889 человек. В начале XX века первая Всесоюзная перепись населения 1926 года определила 3 тыс. 438 чамалалов. В конце XX века многие чамалалы стали покидать родные селения в поисках новых возможностей для заработка, переселялись в города и другие регионы. Смена места проживания, вероятно, отразилась и на самоидентификации. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, лишь 12 жителей страны отнесли себя к чамалалам. К 2010 году их число увеличилось вдвое. Сколько их сейчас — покажет Всероссийская перепись на селения 2021 года.

Свои редкие народности есть и в других областях. Например, в Ленинградской области на момент переписи 2010 года проживали 1 тыс. 380 вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь. Хабаровский край — родной регион для нанайцев, 91,7% которых проживали в 2010 году именно здесь. Соседство им составляли 480 негидальцев, 2 тыс. 149 нивхи, 441 орочи, 2 тыс. 621 ульчи, 1 тыс. 128 эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд коренных дальневосточных этносов.

Расширить круг солидарности с коренными народами и совместно работать над тем, чтобы обеспечить им возможности для развития — одна из целей учреждения Международного дня коренных народов мира. Он был установлен в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Уточнение данных (демографических, лингвистических, экономических) по коренным народам в рамках переписей населения позволяет точнее ставить задачи по решению проблемных вопросов малых этнических групп.