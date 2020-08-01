В Ишиме стартовал онлайн-квест ко дню рождения Тюменской области

| Фото: библиотеки им. А.И. Васильева | Фото: библиотеки им. А.И. Васильева

Квест "Область века – область на века" пройдет с 8 по 16 августа в онлайн формате к 76 дню рождения региона.

Каждый день в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники работники библиотеки им. А.И. Васильева, организаторы мероприятия, будут выкладывать задания, выполнение которых позволит узнать интересные факты о Тюменской области, ее историю и поможет участникам квеста проверить знания о родном крае.

"Любовь к Отчизне начинается с любви к малой Родине. Каждому интересно место, где он родился и вырос, где он живёт. А чем больше знаний о малой родине, тем больше любви и уважения к своему краю. Чтобы любить родные места, их надо знать", - подчеркнула сотрудник библиотеки им. А.И. Васильева Ирина Скосырских.

Напомним, Тюменская область была образована 14 августа 1944 года путём выделения ряда районов из Омской и Курганской областей.

По территории области протекает более 70 тыс. водотоков протяженностью более 10 км, их суммарная длина составляет 584,4 тыс. км. В Красную книгу Тюменской области занесены 711 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. В списке особо охраняемых природных территорий юга области находятся 99 объектов, из них один международный и три федеральных.

| Фото: библиотеки им. А.И. Васильева | Фото: библиотеки им. А.И. Васильева

Инна Кондрашкина