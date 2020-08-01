В Тобольском районе ребенок на квадроцикле сбил ребенка-пешехода

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Участились дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних, управляющих мототехникой. Аварии были зафиксированы в пос. Прииртышский и в с. Мальково 9 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Днем на ул. Редикульцева в пос. Прииртышский Тобольского района 13-летний школьник на квадроцикле сбил 10-летнего пешехода, который шел по обочине дороги. Оба ребенка получили повреждения. По предварительной информации, они не госпитализированы.

Второе происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло вечером на ул. Казанская в с. Мальково. Напомним, 15-летний школьник на повороте не справился с управлением мопеда. Он въехал в опору дорожного знака, а затем в трубу. Ребенок получил тяжелые травмы, его доставили в больницу.

В сельской местности ГИБДД вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних проводит предупредительные мероприятия, в том числе рейдовые, выявляя подростков, управляющих мототехникой.

“Покупая или доверяя подросткам мопеды, мотоциклы, квадроциклы, родители должны понимать, что они подвергают детей опасности. В таких случаях родителей привлекают к административной ответственности за передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, в виде штрафа 30 тысяч рублей. Также на родителей собирают материалы за ненадлежащий уход за детьми и передают в комиссии по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства”, — рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.