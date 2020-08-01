Новая детская площадка открыта для юных тоболяков

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Новую детскую площадку открыли в 6 микрорайоне Тобольска. Теперь юные тоболяки могут отдохнуть и поиграть в современном, отвечающем всем требованиям безопасности многофункциональном игровом комплексе, сообщает администрация города.

Всех неравнодушных горожан, которые принимали участие в общественных обсуждениях, а также профессионалов, которые работали над ее созданием, поблагодарил глава города Максим Афанасьев. Для юных жителей города была организована детская развлекательная программа. Аниматоры провели конкурсы, викторины, танцевали и просто весело проводили время.

"Я много получал просьб о восстановлении здесь детского игрового комплекса и о создании сквера. Начало положено, теперь будем развивать, наполнять активностями, жизнью", - сказал Максим Афанасьев.