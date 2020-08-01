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Имя вокалиста из Ишима внесли в российскую энциклопедию творческих достижений

Общество, 17:36 10 августа 2020

группа "Робинзон" во "ВКонтакте" | Фото: группа "Робинзон" во "ВКонтакте"

Имя, достижения и творческий путь юного ишимского исполнителя Матвея Гилева опубликованы в онлайн-энциклопедии творческих достижений "Имена России", сообщает ишимский Дом культуры.

"Матвей – вокалист девятого состава старейшей детской рок-группы "Робинзон", которой в 2020 году исполняется 35 лет. Он оригинален и самобытен, не подходит под обычные рамки эстрадного певца", - рассказал бессменный руководитель группы музыкант Сергей Глухих.

Под его руководством Матвей Гилев подтвердил звание победителя еще в нескольких конкурсах. Он принял участие в официальном чемпионате России в области исполнительского искусства и получил диплом лауреата первой степени в номинации "Вокальное творчество, эстрадный вокал". Кроме того, стал чемпионом Всероссийского конкурса "Волшебные нотки" в Санкт-Петербурге за исполнительский талант.

По информации Сергея Глухих, после участия в шоу "Голос. Дети-7" на Первом канале, когда никто из наставников не повернулся к Матвею, несмотря на его яркое и эмоциональное выступление, это стало определенным стимулом.

"Мы должны дать ребенку возможность попробовать себя в разных ситуациях, успеха и наоборот – это опыт. После участия в телешоу мы разослали вокальные записи Матвея на конкурсы в разные стороны России. И во всех стали победителями", - подчеркнул музыкант.

Это международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Мы вместе" всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица", международный конкурс искусств "Моя звезда", международный конкурс-фестиваль "ПроДвижение". Успех в них не заставил себя долго ждать. И как результат - внесение Матвея Гилева в список онлайн-энциклопедии творческих достижений "Имена России".

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Инна Кондрашкина

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# вокалист , Ишим , конкурсы

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