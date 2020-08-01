Тюменские ученые проводят наблюдения на биостанции "Озеро Кучак"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Регулярные наблюдения за ростом и развитием различных полевых культур с учетом воздействия на растения метеорологических факторов на экспериментальном участке биостанции ТюмГУ "Озеро Кучак" проводят ученые Института биологии ТюмГУ с мая 2020 г., сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Территория является природным полигоном для изучения экологической пластичности растений и отбора форм с высоким адаптивным потенциалом.

Как пояснила заведующая кафедрой ботаники, биотехнологий и ландшафтной архитектуры ТюмГУ профессор Нина Боме, вегетационный период 2020 года характеризуется крайне неравномерным распределением во времени осадков и температуры воздуха. Практическую ценность приобретают засухоустойчивые формы культурных растений, обладающие способностью приспосабливаться к температурным стрессам окружающей среды.

Успех внедрения культивируемых видов может быть достигнут только при правильном подборе сортов и отработке элементов региональной технологии выращивания. В этой связи особую ценность имеют формы растений, созданные учеными Института биологии с помощью современных генетико-биотехнологических методов: химический мутагенез, гибридизация, отбор.

Всего на полигоне в исследования включено около 800 опытных вариантов генетического разнообразия культурных растений. Часть исследовательских проектов выполняется в партнерстве с научными и образовательными российскими и зарубежными центрами.