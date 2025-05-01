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13-летнего велосипедиста сбили на тюменской трассе

Происшествия, 10:01 25 мая 2025

ДТП с участием велосипедиста произошло на 22-м километре автодороги Тюмень —Каменка — граница Свердловской области 24 мая. Автомобиль "УАЗ Патриот" сбил 13-летнего велосипедиста.

41-летний водитель пояснил, что не успел вовремя среагировать на появление ребенка на дороге. Подросток выехал на проезжую часть вне перехода, не спешившись.

"Школьник получил ранения, он доставлен в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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