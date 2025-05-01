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Проект "А мы с внуком волонтерим!" реализуют в Тюмени

Общество, 09:22 25 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Проекту "А мы с внуком волонтерим!" в Тюмени исполняется один год. В рамках инициативы серебряные волонтеры привлекают к добрым делам своих детей и внуков.

В проекте участвуют ребята в возрасте от 10 до 16 лет. Позади пять месяцев обучения по восьми направлениям, вскоре добровольцы продемонстрируют, чему научились за это время. Организаторы анонсируют на июль большой праздник добровольчества — пикник поколений, пишет Тюменская область сегодня.

"У нас создан Штаб добрососедской взаимопомощи, Семейный штаб. Нам поступают определенные запросы. Например, сегодня одна группа идет выступать со спортивным флешмобом, другая – едет к ветеранам поздравлять их с Днем Победы, поздравляем также именинников. В экоателье бабушки и внучки продолжают шить текстильные принадлежности для людей, которые нуждаются в особой заботе", — отмечает директор благотворительного фонда "Старшее поколение" Ирина Богунова.

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# серебряные волонтеры

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