Тюменцы могут загадать желание под августовский звездопад

Фото: poetryclub.com.ua Фото: poetryclub.com.ua

Пик метеорного потока Персеид могут наблюдать тюменцы в ночь на 12 августа.

Это один из самых известных и ярких звездопадов. Наблюдать его можно в Северном полушарии каждый год в конце августа. По сути Персеиды – это частицы кометы Свифта-Туттля, а свое название они получили из-за соседства с созвездием Персея.

Скорость метеорного потока в пиковые дни может достигать 120 метеоров в час. После он пойдет на спад, хотя отдельные вспышки персеид еще можно увидеть до 24 августа.

Наблюдать звездный дождь лучше вдали от города и искуственных источников освещения. Многие любители астрономии заранее планируют загородные поездки и походы с ночевкой, чтобы запечатлеть это красивое природное явление и успеть загадать желание под падающую звезду.

Евгения Шевцова