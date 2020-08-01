Тюменцы могут загадать желание под августовский звездопад
Пик метеорного потока Персеид могут наблюдать тюменцы в ночь на 12 августа.
Это один из самых известных и ярких звездопадов. Наблюдать его можно в Северном полушарии каждый год в конце августа. По сути Персеиды – это частицы кометы Свифта-Туттля, а свое название они получили из-за соседства с созвездием Персея.
Скорость метеорного потока в пиковые дни может достигать 120 метеоров в час. После он пойдет на спад, хотя отдельные вспышки персеид еще можно увидеть до 24 августа.
Наблюдать звездный дождь лучше вдали от города и искуственных источников освещения. Многие любители астрономии заранее планируют загородные поездки и походы с ночевкой, чтобы запечатлеть это красивое природное явление и успеть загадать желание под падающую звезду.
Евгения Шевцова