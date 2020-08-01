Снижение подростковой преступности отметили в региональной прокуратуре

www.mos.ru, Евгений Самарин www.mos.ru, Евгений Самарин

274 преступления совершили на территории Тюменской области несовершеннолетние за семь месяцев 2020 г., что на 5,5 % меньше, чем за аналогичный период 2019 г., сообщает региональная прокуратура.

Снижение уровня подростковой преступности зафиксировано на территории 13 муниципальных образований: Ишима, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, Абатского, Вагайского, Исетского, Ишимского, Нижнетавдинского, Тобольского, Тюменского, Юргинского, Ялуторовского и Ярковского районов.

На прежнем уровне преступность несовершеннолетних осталась в Армизонском, Казанском, Упоровском, Уватском районах, Заводоуковском городском округе.

Рост подростковой преступности зарегистрирован в Тюмени, Тобольске, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Омутинском, Сладковском и Сорокинском районах.

Самым распространенным видом преступления среди несовершеннолетних по-прежнему остается хищение чужого имущества, совершено 154 кражи, из них 68 – в Тюмени. На втором месте – угоны, их 34. Как и раньше, подростки угоняют автомобили отечественного производства, припаркованные в жилом секторе. Третье место занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств - 17, из них 14 зарегистрированы в областном центре.

Каждое второе преступление совершено подростками на улице - 115, практически каждое пятое – в ночное время.