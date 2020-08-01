Из-за грозовых разрядов вспыхнул дом в тюменском садовом товариществе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Грозовые разряды послужили причиной пожара в СНТ "Юбилейный" 10 августа.

На ул. Зеленая загорелся дом мансардного типа размерами 7,5 на 11 метров. Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, на месте пожара работали 18 человек личного состава, были задействованы пять единиц техники. О ликвидации объявили в 19 часов 59 минут.

Пламя повредило жилой дом и пристрой на площади 104,5 кв. метра.

Напомним, 9 августа из-за грозового разряда вспыхнул строящийся дом в д. Зубарева. Огонь повредил здание, двухэтажную баню и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 250 кв. метров.

Инна Пахомова