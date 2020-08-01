  • 11 августа 202011.08.2020вторник
  • USD73,7750
    EUR86,8258
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Из-за грозовых разрядов вспыхнул дом в тюменском садовом товариществе

Происшествия, 10:57 11 августа 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Грозовые разряды послужили причиной пожара в СНТ "Юбилейный" 10 августа.

На ул. Зеленая загорелся дом мансардного типа размерами 7,5 на 11 метров. Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, на месте пожара работали 18 человек личного состава, были задействованы пять единиц техники. О ликвидации объявили в 19 часов 59 минут.

Пламя повредило жилой дом и пристрой на площади 104,5 кв. метра.

Напомним, 9 августа из-за грозового разряда вспыхнул строящийся дом в д. Зубарева. Огонь повредил здание, двухэтажную баню и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 250 кв. метров.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:57 11.08.2020Из-за грозовых разрядов вспыхнул дом в тюменском садовом товариществе
15:02 10.08.2020Мошенница из соцсетей обманула жительницу Ишима
13:31 10.08.2020Тело пожилого мужчины нашли на месте пожара в Вагайском районе
13:09 10.08.2020В Винзилях очевидец задержал сбившего двух девочек водителя