Роспотребнадзор: качество питьевой воды в Тюменской области стало выше

| Фото: cfaes.osu.edu | Фото: cfaes.osu.edu

88,7% жителей Тюменской области обеспечено безопасной питьевой водой. По санитарно-химическим показателям ее качество в централизованных системах водоснабжения улучшается. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора, подводя итоги работы за шесть месяцев 2020 года.

В первом полугодии 2020 года из распределительной сети отобрано и исследовано 3 тыс. 568 проб воды по санитарно-химическим, 4 тыс. 526 проб по микробиологическим и 43 пробы по паразитологическим показателям. Доля проб в распределительной сети центрального водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, уменьшилась до 18% (в 2019 году их было 18,1%, в 2018 году – 18,7%, в 2017 году – 19,1%), по микробиологическим показателям – до 1,7% (в 2019 – 2,1%, в 2018 – 2,1%, в 2017 – 2,4%).

В рамках реализации национального проекта "Экология" в Тюменской области разработан и согласован с управлением региональный проект "Чистая вода" с учетом положений паспорта федерального проекта "Чистая вода". Специалисты ведомства непрерывно мониторят качество водопроводной воды в источниках питьевого водоснабжения, перед поступлением питьевой воды в распределительную сеть, в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению за 1 полугодие 2020 года вынесено 23 постановления по ст. 6.5 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 352 тыс. рублей. За допускаемые нарушения в части использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением ограничений, установленных правилами и нормами, вынесено четыре постановления по ч. 2 ст. 8.42 КоАП РФ о наложении штрафов на сумму 110 тыс. рублей.

Роспотребнадзор напоминает, что эффективная работа очистных сооружений, систем обеззараживания и фильтрации позволяет без опасения пить воду из крана. Однако часть жителей для хозяйственных или бытовых нужд использует воду из родников, колодцев и скважин, которая не может быть гарантированно безопасной. Эксперты советуют избегать использовать такую воду. При покупке бутилированной воды необходимо обращать внимание на наличие этикеток с полной необходимой информацией о продукте, в том числе сведений об изготовителе и сроках годности. Продажа такой воды должна сопровождаться документами, подтверждающими ее качество и безопасность.