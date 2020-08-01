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Участок улицы Котовского в Тюмени закроют для транспорта

Общество, 08:21 14 августа 2020

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

На участке улицы Котовского в Тюмени будет временно прекращено движение транспорта. Ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом тепловой сети, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

С 21 часа 21 августа до 6 часов 24 августа будет прекращено движение транспорта по ул. Котовского на участке от пересечения с ул. Мельникайте до здания № 55/3 по ул. Котовского. Схемы объезда: улица Мельникайте, 50 лет Октября и Республики.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут.

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# ограничение движения

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