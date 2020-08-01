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Тюменский проект отметили грантом на форуме "Таврида"

Общество, 15:20 11 августа 2020

скриншот из фильма "*#звездочкарешетка" | Фото: скриншот из фильма "*#звездочкарешетка"

Тюменский документальный проект "*#звездочкарешетка: 5 лет спустя" о жизни женщин, освободившихся из колонии, признан одной из лучших идей в рамках антишкол индустрии моды и кино и анимации молодежного форума "Таврида". На реализацию продюсер Анна Румянцева выиграла грант в размере 847 тыс. рублей.

"Дополнительное финансирование, привлеченное в рамках этого гранта даст возможность отснять фильм на более высоком уровне. "*#звездочкарешетка: 5 лет спустя" будет большим фильмом-исследованием. Мы затронем основные вопросы адаптации осужденных, рассмотрим проблемы, возникающие у таких женщин, и исследуем роль общества во всей этой истории", — поделилась с корреспондентом информационного агенства "Тюменская линия" Анна Румянцева.

Героини первой короткометражной ленты уже вышли на свободу. Новый фильм расскажет о жизни этих женщин после отбывания наказания в колонии. Анна Румянцева рассказала, что часть героинь включилось в съемки продолжения только при условиях анонимности. Для их безопасности съемочная группа прибегнет к художественным приемам, которые изменят женщин до неузнаваемости. Грантовые средства Росмолодежи будут потрачены именно на организацию этого блока съемок.

Напомним, первый фильм "*#звездочкарешетка" также получил поддержку форума "Таврида". Лента была снята в 2016 году. В рамках проекта специалисты из бьюти-индустрии преобразили пять женщин в Тобольской колонии. Для осужденных провели фотосессию, фото красивых мам передали детям.

Инна Пахомова

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# документальное кино , проекты , Таврида

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