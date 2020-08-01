Животноводы Нижнетавдинского района увеличили производство молока

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Суточный объем производства молока в Нижнетавдинском районе на 11 августа составил 63,9 тонны, что на 16 % больше аналогичного периода 2019 года, сообщает районное управления АПК.

Животноводы района увеличили и реализацию молока на 13%, она составила 60,3 тонны. При этом 98% сырья идет высшим и первым сортом.

Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 20,3 кг, что на 3,9 кг больше, чем годом ранее. Лидерами по данному показателю являются: ИП глава КФХ С.П. Шармазанов - 24,3 кг, ООО "ПК"Молоко" - 22,6 кг молока в расчете на корову.

Поголовье коров молочного направления, по сравнению с 2019 годом, увеличилось на 389 голов и составляет 3 тыс. 303 головы.