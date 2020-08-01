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Профильная смена "Авангард" объединила одаренных ребят Викуловского района

Общество, 17:32 12 августа 2020

Фото из архива Викуловской школы №2

75 школьников отдыхают на профильной смене "Авангард" на базе школы № 2 в Викулово.

Это традиционная августовская смена для одаренных детей. Здесь они не только отдыхают, но и углубленно изучают учебные предметы. Участниками смены становятся победители и участники олимпиад, научно-практических конференций, активисты и отличники не только Викуловской школы № 2, но и ее структурных подразделений: Балаганской, Калининской, Коточиговской, Нововяткинской, Озернинской и Чуртанской сельских школ. Для них организован ежедневный подвоз.

Как рассказала директор школы Людмила Решетникова, в этом году ребята углубленно изучают русский язык, историю, робототехнику. Активно подключили и Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданный на базе школы. Одно из новшеств смены - преподаватель физики учит ребят управлять квадрокоптером. Так они изучают план местности, ищут предметы, ведут съемку с высоты.

Также активно задействовали спортивную площадку на территории школы. Ребята занимаются на турниках, крытом тренажерном комплексе, проходят полосу препятствий для сдачи ГТО. Площадка новая, отвечает современным требованиям, поэтому для школьников созданы все условия для качественного отдыха и тренировок.

Традиционно к работе профильной смены привлекают преподавателей региональных вузов, однако из-за пандемии в этом году решили обойтись своими силами. По словам Людмилы Решетниковой, всего на смене задействовано 12 педагогов. Все предписания Роспотребнадзора по организации летнего отдыха соблюдены.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , детский летний отдых , одаренные дети

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