Ишимские школьники обмениваются впечатлениями об отдыхе с помощью радио и телевидения

| Фото: пресс-служба городской администрации | Фото: пресс-служба городской администрации

140 участников четвертой смены летнего лагеря ишимской школы № 5 обмениваются новостями и впечатлениями с помощью школьного радио и телевидения. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директората школы № 5 Светлана Старикова.

По ее словам, схема отдыха в условиях пандемии отлажена и воспитательный процесс проходит интересно и с соблюдением санитарных норм.

Всего за лето после снятия ограничений в пришкольном лагере отдохнули 420 детей. Воспитателями в отрядах работают педагоги. В каждом из 10 отрядов не более 14 человек. У каждой команды своя игровая комната. А у младшего состава еще и спальни, потому что предусмотрен дневной сон.

"На входе детей встречает медицинский работник и начальник лагеря, каждому ребенку проводим термометрию с занесением в журнал. В столовую и актовый зал отряды ходят по расписанию и находятся там не более 45 минут, после чего проводим санобработку и проветриваем помещение. И даже на улице каждый отряд играет обособленно от других. Скученности не допускаем!" - подчеркнула Светлана Старикова.

Она добавила, что в течение смены с детьми работает один воспитатель, который не меняется. Воспитатели носят маски и перчатки.

Все смены идут под названием "Территория успеха". Наполнение у них разное, а цель одна – дать ребенку возможность почувствовать себя успешным, счастливым и талантливым. Кроме того, воспитанники участвуют во всех областных акциях, в том числе, проводимых в честь 75-летия Победы.

"Детям в лагере нравится, многие пришли уже в третий раз. В отрядах много будущих первоклассников. Акцент делаем на игровой и творческой деятельности, учеба начнется в сентябре", - рассказала замдиректора.

Глава Ишима Федор Шишкин оценил готовность образовательного учреждения к новому учебному сезону, пообщался с ребятами, осмотрел игровые комнаты. Он отметил, что пандемия внесла существенные коррективы в образовательный процесс.

"Несмотря на ряд ограничений, школы города активно готовятся к новому учебному году. Перед департаментом по социальным вопросам поставлена задача – организовать процесс обучения, соблюдая требования Роспотребнадзора, и не допустить вспышек заболеваемости", - рассказал глава города.

Пока же продолжается летний отдых, четвертая смена в пришкольных лагерях Ишима продлится до 20 августа.

Всего при школах Ишима с начала летнего сезона отдохнули 3 тыс. 395 детей, 484 несовершеннолетних были трудоустроены, сообщает пресс-служба городской администрации.

Инна Кондрашкина