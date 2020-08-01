  • 12 августа 202012.08.2020среда
  • USD73,1522
    EUR85,9246
  • В Тюмени 16..18 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тобольский полумарафон получил субсидию из городского бюджета

Общество, 16:04 12 августа 2020

Тобольский полумарафон во Вконтакте | Фото: Тобольский полумарафон во Вконтакте

Проекты Тобольского полумарафона и фестиваля святых покровителей лошадей Флора и Лавра будут реализованы благодаря субсидии из бюджета Тобольска для социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Итоги конкурса субсидий по направлению: "Деятельность в области культуры, искусства и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности" подвели 10 августа.

На организацию и проведение культурно-туристического мероприятия "Тобольский полумарафон 2020" - Тюменской региональной общественной организации "Культурная столица" выделена субсидия в размере 800 тыс. рублей.

На организацию и проведение фестиваля святых покровителей лошадей Флора и Лавра – Автономной некоммерческой организации конно-спортивный клуб "Пегас" получит 130 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# НКО , проект , субсидия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 12.08.2020Добровольная пожарная команда охраняет деревню Таволжан
16:48 12.08.2020В центре Тюмени появится деревенский стрит-арт
16:26 12.08.2020Тюменских кавалеров ордена Мужества отметили за заслуги перед Отечеством
16:15 12.08.2020Проект благоустройства ялуторовского парка представят на всероссийский конкурс