Тобольский полумарафон получил субсидию из городского бюджета

| Фото: Тобольский полумарафон во Вконтакте | Фото: Тобольский полумарафон во Вконтакте

Проекты Тобольского полумарафона и фестиваля святых покровителей лошадей Флора и Лавра будут реализованы благодаря субсидии из бюджета Тобольска для социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году, сообщает городской департамент по культуре и туризму.

Итоги конкурса субсидий по направлению: "Деятельность в области культуры, искусства и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности" подвели 10 августа.

На организацию и проведение культурно-туристического мероприятия "Тобольский полумарафон 2020" - Тюменской региональной общественной организации "Культурная столица" выделена субсидия в размере 800 тыс. рублей.

На организацию и проведение фестиваля святых покровителей лошадей Флора и Лавра – Автономной некоммерческой организации конно-спортивный клуб "Пегас" получит 130 тыс. рублей.